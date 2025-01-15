Долгожданная недорогая модель Dacia получит новый вариант. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения уже отправился на европейский рынок. Автомобиль даже появился в Украине как Renault Duster в 2025 году. Эта модель получит новый вариант, о чем стало известно официально.

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Детали сообщает Motor1. Новая Dacia Duster получит гибридную модификацию с полным приводом ближе к концу 2025 года. Заднюю ось приведут в движение с помощью электромотора. На данный момент гибрид Duster недоступен с полным приводом. Машину обещают сделать доступной.

Новый Duster выполнили в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster, который уже тоже стал серийной машиной. На предшественника модель совсем не похожа.

Двигатели Renault Duster в Украине:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,3 л (150 л.с.);

турбодизель 1,5 л (115 л.с.).

Цена Renault Duster в Украине – от 829 900 грн. Это соответствует 19 000 евро, которые просят за Dacia Duster 3 поколения на европейском рынке.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую бюджетную модель Renault для Украины.