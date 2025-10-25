Ford впервые показал нового недорого соперника Camry и Passat. Фото

Линейка моделей Ford преобразилась, и ее постепенно покидают доступные модели. Но на некоторых рынках производитель по-прежнему предлагает недорого соперника Toyota Camry и VW Passat. Новую машину впервые показали на фото.

Кроме Mustang, у Ford фактически не осталось легковых моделей на глобальном рынке. Компания решила сосредоточиться на кроссоверах, внедорожниках и пикапах. Но Carscoops рассказывает про седан Ford Taurus, который претерпел модернизацию.

Новый Ford Taurus 2026 модельного года готовят к премьере для Ближнего Востока. Это крупный седан, который после модернизации получил другие бамперы и новую наружную светотехнику. В салоне Ford Taurus ожидается более современное оборудование.

В Китае у этой машины существует ближайший родственник – модель Ford Mondeo. Но там седан пока не обновляли. Вероятно, это произойдет в ближайшее время.

Оба автомобиля с ценой около 20 000 долларов пользуются спросом на рынках, где привычные седаны пока популярны. У них современный дизайн и оснащение, но в Европе и США компания не планирует предлагать эти автомобили.

