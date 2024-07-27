Это самый дешевый внедорожник Toyota: что о нем известно

Новая Toyota Tamaraw, которая также известна под именем Toyota Hilux Champ, уже готова к выходу на рынок. Это самый дешевый внедорожник японской компании. Бюджетный пикап выполнили в стиле классического Land Cruiser.

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Детали сообщает Top Gear. Внедорожник Toyota Tamaraw назвали в честь филиппинского буйвола тамарау. Будущие владельцы смогут купить машину почти в любом виде благодаря широким возможностям кастомизации. Среди конфигураций – дом на колесах, кемпер, "спортивный" пикап и многие виды легких коммерческих автомобилей, а также транспортные средства специальных служб с профессиональным оборудованием.

Автомобиль построен на платформе пикапа Toyota Hilux. Новая модель – не такая уж и маленькая с минимальной длиной кузова 4970 мм (и до 5300 мм).

Машина оказалась дешевой и простой в техническом плане, с акцентом на утилитарность и многофункциональность. В стандартном исполнении автомобиль предлагают с заднеприводной трансмиссией. В кабине предусмотрены два посадочных места – для водителя и пассажира.

Оснащение удивляет утилитарностью. В базовом исполнении нет ни подушек безопасности, ни ABS, не устанавливают аудиосистему, обогрев и кондиционер.

Двигатели Toyota Tamaraw 2024:

бензин 2 л (137 л.с.);

бензин 2,7 л (164 л.с.);

дизель 2,4 л (148 л.с.).

Ожидаемая цена Toyota Tamaraw – от 13 000 долларов.

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