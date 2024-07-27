Новый дешевый кроссовер Suzuki показали в деталях в сети. Фото

Новый кроссовер Suzuki Spacia Gear 2024 оказался действительно дешевым автомобилем бюджетного сегмента. У этого автомобиля интересное оснащение и яркий дизайн. Новинку показали в деталях в сети.

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Фото Suzuki Spacia Gear 2024 года публикует Carscoops. Пакет модификаций в версии Gear сильно меняет дизайн машины, и новых деталей здесь много. Все завязано на новых бамперах, светотехнике, решетке, колесных дисках и декоре.

Кроме того, автомобиль получил интересное оснащение. Бюджетный кроссовер ориентируют на любителей активного отдыха. Поэтому в оснащении можно выбрать палатку.

Стандартный трехцилиндровый двигатель объемом 658 куб.см выдает мощность 48 или 80 л.с. в зависимости от модификации. Доступен передний и полный привод.

Цена Suzuki Spacia Gear 2024 года – около 10 000 долларов. Очень привлекательный ценник для одного из самых популярных автомобилей в сегменте.

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