Это самый дешевый кроссовер Mazda: что о нем известно

Самый дешевый кроссовер Mazda CX-20 постепенно готовят к премьере. Новая модель станет очень популярным автомобилем в быстрорастущем сегменте. Об этой машине многое уже известно.

Не так давно новую Mazda впервые продемонстрировали в сети как прототип дизайна. Теперь на канале TALKWHEELS показали компактную модель Mazda с эффектной внешностью. Хотя это сторонний проект, и серийная машина будет выглядеть по-другому.

Производитель пока старается сохранять секретность. Новую машину назовут Mazda CX-20, при этом кроссовер придет на смену модели Mazda CX-3. В составе гибридной силовой установки покупателям могут предложить бензиновые двигатели объемом 1,5 или 2 л.

Недавно стало известно, что кроссоверы Mazda CX-3 и MX-30, а также хэтчбек Mazda 2 покинут конвейер в ближайшее время.

Кроссовер Mazda MX-30 в полностью электрической модификации решили больше не производить (гибрид останется). А CX-3 в качестве преемника как раз получит новую Mazda CX-20.

