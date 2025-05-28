Эксперты назвали три главных минуса дешевых китайских автомобилей

Китайские автомобили привлекают многих покупателей в первую очередь дешевизной. Фактически, это единственное очевидное преимущество. Но об этом задумываются не все. Как и о главных минусах, о которых как раз рассказали эксперты.

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В последнее время китайские автопроизводители активнее осваивают зарубежные рынки. Это связано с экономическим замедлением в Китае – компаниям приходится искать новых покупателей, которые еще способны что-то купить, в других странах. Carscoops рассказывает о недостатках машин из КНР, о которых трудно подумать в первую очередь.

Главные минусы китайских автомобилей:

огромная потеря стоимости;

низкая надежность;

плохой имидж.

Огромная потеря стоимости

Быстрая потеря стоимости – верный признак проблемного автомобиля. Машины из Китая стремительно теряют в цене, ведь производители не закладывают в них длительный срок службы.

Низкая надежность

Об этом знают все. В первую очередь – покупатели, которые не спешат рисковать своим кошельком. Иногда китайские машины пытаются защищать, прогнозируя их надежность в будущем на фоне истории становления японского, а затем и корейского автопрома. Однако китайским производителям не удалось повысить надежность за гораздо более длинный срок, чем это сделали их предшественники.

Плохой имидж

Это очень важный момент для любого автомобиля. Ведь кроме недостатка привлекательности для нового автомобиля, имидж (вместе с другими минусами) может отпугнуть покупателей на вторичном рынке. Из-за этого выгодно перепродать машину с пробегом не удастся.

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