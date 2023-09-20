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Доступные и современные: эксперты назвали лучшие новые кроссоверы

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
18
Mazda

Эксперты определили лучшие компактные кроссоверы 2023 года. Фокус сделали на моделях, которые опережают своих конкурентов по набору качеств. Каждый из представленных автомобилей в таком случае обеспечивает максимальные удобство и практичность.

Лучшие модели назвали в Autocar. Список насчитывает очень разные машины – в том числе довольно дорогие автомобили с премиальным позиционированием. Мы в OBOZREVATEL выбрали из списка самые доступные кроссоверы.

Лучшие недорогие кроссоверы 2023 года:

  1. Volvo XC40;
  2. Mazda CX-5;
  3. Hyundai Tucson;
  4. Nissan Qashqai;
  5. Volkswagen Tiguan;
  6. Kia Sportage.
Kia Sportage
Видео дня

В нижнюю часть списка поставили Kia Sportage. Самый дешевый кроссовер здесь. Нередко для покупателей цена становится решающим фактором. А вместительный багажник – дополнительное преимущество этой машины.

В середине – Nissan Qashqai. Современный кроссовер предлагает удобный и качественный салон, хотя мультимедиа вызывает нарекания.

Volvo XC40 подойдет тем, кому за относительно небольшие деньги кроме практичности нужен налет премиальности. Еще модель известна высоким уровнем безопасности и качественной отделкой.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Volkswagen разрабатывает недорогой большой кроссовер, который понравится семейным покупателям.