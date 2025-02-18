Совместная недорогая модель Suzuki и Toyota удивит покупателей. Фото

Suzuki и Toyota часто объединяют усилия в разработке совместных моделей. Зачастую это касается недорогих кроссоверов – самых популярных автомобилей. Однако следующая машина удивит покупателей.

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Новый Suzuki Cappuccino уже разрабатывают, сообщает Carscoops. Там даже подготовили свой вариант возможного дизайна стильной спортивной машины. Авторы использовали элементы бюджетника Swift.

Автомобиль исчез из модельной линейки в 1998 году. А теперь вернется как недорогая спортивная модель. Ожидается, что машина увеличится в длину до 3895 мм и получит колесную базу в 2410 мм.

Это компактный родстер, рассчитанный на двух человек. Вес машины составит примерно 1100 кг. Но во втором поколении машина все же станет крупнее для соперничества с Mazda MX-5. Для сравнения, старый Cappuccino 1991 года в длину достигал 3,3 м.

Двигатель прошлой модели не превышал в объеме 0,65 л. Новинка получит 1,3-литровый мотор мощностью до 150 л.с. Такой же двигатель получат похожие по размеру модели Toyota S-FR и Daihatsu Copen. Премьеру Cappuccino стоит ждать в 2026 году.

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