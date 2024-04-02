Долгожданный автомобиль Xiaomi уже разбили: сообщается и о других проблемах

Первый электромобиль Xiaomi SU7 вызвал большой интерес. Множество предзаказов, восторженные взгляды, длинный очереди, а также разбитые машины и проблемы с возвратом депозитов. Что происходит вокруг китайского автомобиля?

Деталями делится Carscoops. В сети появилось уже несколько видео и фото с разбитыми Xiaomi SU7. На тест-драйвы записывается много желающих. Некоторые из потенциальных покупателей разбивают тестовые образцы прям во время пробных поездок.

Однако у машины, которой многие уже успели восхититься, есть и другие проблемы. Покупатели топовых модификаций будут ждать свои экземпляры от четырех до семи месяцев, если производственный процесс пойдет гладко.

Интересно, что не всех устраивает такое время ожидания. Но те, кто хотел бы отменить заказ, столкнулись с проблемой возврата депозита. Покупатели сообщали, что не могут вернуть свои деньги. Компания Xiaomi отвечала, что были совершены ошибки в оформлении заказов.

Цена Xiaomi SU7 Standard – 29 900 долларов. Это базовый вариант с запасом хода 700 км и мощностью 300 л.с. С такой же мощностью, но запасом хода 830 км предлагают модификацию Pro. Топовый Max предлагает 800 км и 663 л.с.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об ажиотажном спросе, который спровоцировал первый электрокар от Xiaomi.