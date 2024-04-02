Долгожданный недорогой электрокар Xiaomi вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Долгожданный электрокар Xiaomi SU7 уже вышел на рынок. Ранее производитель начал принимать заказы на модель и объявил цену. Недорогой автомобиль вызвал настоящий ажиотаж – покупатели выстроились в огромную очередь.

Новинка оказалась вполне доступной. В компании начали принимать заказы на автомобиль Xiaomi SU7 по цене от 29 900 долларов. Это примерно в два раза меньше, чем ожидалось совсем недавно. По информации CarNewsChina, заказов на машину собрали очень много.

За первые сутки образовалось около 90 000 заявок. При этом первые 50 000 заказов удалось собрать примерно через полчаса после старта приема заявок.

Цена Xiaomi SU7 Standard – 29 900 долларов. Это базовый вариант с запасом хода 700 км и мощностью 300 л.с. С такой же мощностью, но запасом хода 830 км предлагают модификацию Pro. Топовый Max предлагает 800 км и 663 л.с.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь это модель под собственным именем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый мощный электрокар Fiat.