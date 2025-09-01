Долгожданная новая модель Audi всех удивит: что о ней известно

Преемник модели Audi TT является долгожданной новинкой. Премьера автомобиля вот-вот состоится, и производитель намерен всех удивить необычными решениями. Машина станет самым дешевым спорткаром немецкого бренда.

Видео дня

Как стало известно Motor1, этот автомобиль уже готов. Многое о спорткаре уже известно. Официальная премьера состоится в рамках Мюнхенского автосалона 2025 года. Ждать осталось совсем немного.

Производитель намерен удивить публику оснащением, которое прежде не применялось в моделях Audi. Но детали пока держат в секрете.

Ранее информация про новую Audi TT 4 поколения многих удивила. Ведь о планах по возрождению модели до определенного момента не сообщали. Машина опять займет место базовой спортивной машины в линейке. Хотя, скорее всего, станет дороже предшественников.

Пока машина дебютирует в качестве концепта, который предвещает серийную модель. На данный момент немецкий спорткар известен как Audi TT Moment 2.0 – неизвестно, какое название получит автомобиль, когда отправится в производство в 2027 году. Возможно, в основе использован новый Porsche 718 Boxster, который превратился в электромобиль.

Как уже сообщал OBOZ.UA, VW готовит к премьере новый недорогой кроссовер.