Десять худших авто 2023 года: рейтинг

Покупая автомобиль каждый водитель хочет получить качество, комфорт, современные технологии и экономию топлива. Но не всегда наши ожидания соответствуют действительности, поэтому нужно подробно осматривать авто и изучать информацию о нем, чтобы не попасть в ловушку.

Издание The Car Expert опубликовало список самых плохих новых автомобилей, продаваемых в 2023 году. Некоторые из этих моделей могут быть изъяты из продаж до конца года.

Subaru XV

Внедорожник Subaru XV второго поколения продается еще с 2017 года, но до сих пор не получил хороших отзывов от покупателей. Как и большинство моделей Subaru, это авто мощное, но есть другие внедорожники в этом сегменте, отличающиеся производительностью, практичностью и дешевле в обслуживании.

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Оценка экспертного рейтинга: 47%.

Jeep Renegade

Это уникальный автомобиль в классе малых внедорожников. Салон оснащен дешёвыми материалами, а сиденья тесные в задней части. Таким крепким с виду кроссовером трудно управлять, поэтому он точно не подойдет для ежедневных поездок.

Оценка экспертного рейтинга: 47%.

SsangYong Rexton

Внедорожник второго поколения имеет огромный семиместный салон, украшенный дорогими материалами. Если вы ищете внедорожник для ежедневных поездок с легкой управляемостью и высокой эффективностью, Rexton не для вас. Дизельный двигатель дорогой в обслуживании.

Оценка экспертного рейтинга: 46%.

BMW XM

Дорогой BMW XM является самым мощным автомобилем, когда-либо произведенным знаменитым подразделением "M" BMW. Но эксперты пришли к выводу, что автомобиль тяжелый в вождении, имеет жесткую езду и поглощает много топлива.

Оценка экспертного рейтинга: 44%.

Fiat Panda

Fiat Panda нынешнего поколения продается с 2012 года и с тех пор редко обновляется. Это одна из самых старых моделей в этом списке, значительно отстающая от новых автомобилей в своем классе. Маленький хэтчбек отлично подходит для тесных городских улиц, но это все его преимущества.

Оценка экспертного рейтинга: 43%.

Fiat Tipo

Семейный хэтчбек имеет просторный салон и высокий уровень стандартного оборудования, но низкая цена отрицательно сказалась на репутации авто. Производители потратили недостаточно средств для усовершенствования салона, а обслуживание слишком дорогостоящее. В скором времени выпуск такой модели будет прекращен.

Оценка экспертного рейтинга: 42%.

Abarth 695

Abarth 695 является лучшей бензиновой моделью в ассортименте бренда, ориентированном на производительность. Его мощная производительность, спортивный стиль и эксклюзивные выпуски ограниченной серии моделей предлагают увлекательные впечатления от вождения. Он также доступен в версиях хэтчбек и кабриолет с тканевой крышей.

Дорогая высокопроизводительная версия давно устаревшей платформы городского автомобиля имеет множество ограничений. Эксперты отмечают, что за такую же цену вы можете приобрести гораздо лучший автомобиль.

Оценка экспертного рейтинга: 40%.

MG 3

MG 3 получил похвалу за его доступность и широкую гарантию, и показал определенные перспективы как бюджетная альтернатива в классе супермини. Но внутренняя отделка салона дешевая и отсутствуют базовые функции безопасности и информационно-развлекательные гаджеты.

Оценка экспертного рейтинга: 40%.

MG ZS

MG добился успеха в продажах в течение последних нескольких лет. Одним из уникальных преимуществ MG ZS является его семилетняя гарантия на новый автомобиль, и этот бюджетный внедорожник действительно предлагает отличное соотношение цены и качества. Но автомобиль имеет низкое качество сборки и низкий рейтинг безопасности.

Оценка экспертного рейтинга: 39%.

Ford EcoSport

Это маленький внедорожник, недавно снявшийся с производства. В 2017 году EcoSport был заметно усовершенствован, производители улучшили его внутреннюю отделку, внешний дизайн и линейку технических функций, но он все еще столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны внедорожников с большим соотношением цены и качества, более практичными функциями и лучшей производительностью.

Оценка экспертного рейтинга: 38%.

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