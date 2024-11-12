Дешевый внедорожник Suzuki Jimny показали под брендом Toyota. Фото
Известно, что знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny, который известен почти во всем мире, привлек внимание Toyota. Компактную модель показали под этим брендом в сети.
Детали сообщает Motor1. Японские компании Suzuki и Toyota в последнее время тесно сотрудничают, обмениваясь технологиями, разработками, а иногда и целыми моделями. Именно поэтому Suzuki Jimny на рендерах очень интересно выглядит как новая Toyota Jimny.
Так, некоторые автомобили Toyota на определенных рынках получили логотипы Suzuki и сменили названия. В другую сторону это также работает. В Toyota очень заинтересовались бюджетным внедорожником Suzuki Jimny, чтобы продавать его под своим названием.
Неудивительно, что эта успешная и многими любимая модель вывала интерес. Но в Suzuki ранее уже отказались от этого, отметив, что Jimny является частью ДНК производителя, и поэтому должен нести на себе только родной логотип.
Представитель компании сравнил статус модели с Toyota Land Cruiser, на котором также трудно представить чужие логотипы. Кроме того, отказ коснулся и доступного хэтчбека Suzuki Swift, который Toyota тоже хотела продавать под своим брендом.
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