Дешевый кроссовер от Toyota показали в новом крутом исполнении. Фото

Компактный дешевый кроссовер Daihatsu Rocky от Toyota – современный и по-настоящему доступный автомобиль для современных покупателей. Их внимание привлечет новое крутое исполнение машины.

Бюджетную модель Daihatsu Rocky сделали круче и показали официально в новой модификации. Детали о новом Daihatsu Rocky Limited Edition 2025 года рассказывает Carscoops.

Особую модификацию создали на базе стандартной модели. Но версия Limited Edition получила множество модификаций, которые заметны невооруженным глазом.

Маленький кроссовер Daihatsu Rocky Limited Edition получил неокрашенные бамперы, новую решетку и яркий оранжевый цвет кузова. Образ дополняют акценты черного цвета.

Интересно, что название автомобиля в этой спецверсии полностью отражает его редкость. Производитель подготовил только 10 экземпляр. При этом цена Daihatsu Rocky Limited Edition 2025 года – около 15 100 долларов.

