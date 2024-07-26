Дешевый кроссовер Chery и Xiaomi с дизайном Toyota и именем Apple готовят к продажам

Новый кроссовер Chery iCar V23 – дешевая модель китайского производителя, которую создали совместно с Xiaomi. Электромобиль получил дизайн в стиле Toyota и имя с отсылкой к Apple. Китайские компании не прекращают копировать чужие наработки.

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Фото и детали о Chery iCar V23 публикует Carnewschina. Машину готовят к старту продаж, хотя рассекречены еще не все детали. Кузов квадратный и грубый, у всех элементов простые формы. Визуально автомобиль кажется крепким – такая особенность выбранной стилистики и дизайна, который скопировали с классического Toyota Land Cruiser. А Apple в свое время патентовала название iCar. Но кроссовер Chery наверняка останется эксклюзивом китайского рынка.

Длина iCar V23 – 4220 мм (колесная база равна 2730 мм), ширина – 1915 мм, а высота составляет 1845 мм. Снаружи новый Chery меньше всего напоминает привычные китайские автомобили. А сзади и вовсе похож на Гелендваген.

Скорее всего, у модели будет один мотор мощностью менее 200 л.с. В дальнейшем возможно появление более мощной модификации с двумя двигателями и полным приводом. Запас хода на одной зарядке ожидается на уровне 400 км. Цена Chery iCar V23 – от 16 500 долларов.

Chery iCar V23 – очередная новинка компании. На этой же платформе i-MS ранее показали модель 03. В дальнейшем планируется целая линейка автомобилей.

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