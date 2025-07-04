Дешевую модель Renault сделали намного круче и показали на новых фото

Новая дешевая модель Renault 5 2025 года оказалась очень популярным электромобилем и действительно понравилась покупателям. Но производитель пошел дальше и сделал эту машину намного круче. Ее показали на новых официальных фото.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, топовая модель Alpine A290 Rallye призвана усилить позиции французского электрокара и продемонстрировать его возможности в экстремальных условиях. Машину подготовили специально для ралли.

Новинку построили на базе Renault Alpine A290, который занимает место на вершине линейки модели как спортивная модификация. Электрокар выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Внешность особого варианта для ралли получилась более агрессивной с расширенными колесными арками, новыми бамперами и крупными дисками особого дизайна. Дополняют образ наклейки на кузове.

Самый мощный вариант электрокара выдает 220 л.с. Запас хода – до 380 км, который обеспечивает батарейный блок емкостью 52 кВтч. Появились механический дифференциал повышенного трения ZF, внешний звуковой генератор и настоящий "ручник".

Стоимость Alpine A290 – от 38 000 евро. А цена стандартного Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро. В то же время цена Alpine A290 Rallye намного выше – около 60 000 евро.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый мощный электромобиль Hyundai.