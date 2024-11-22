Дешевле RAV4 и с подготовкой к бездорожью: новую Toyota показали в сети

Новая Toyota Land Cruiser FJ – недорогая модель с подготовкой к бездорожью, которая окажется даже дешевле кроссовера RAV4. Автомобиль выполнят в модном брутальном стиле. В сети показали вариант дизайна машины.

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Внедорожник Toyota Land Cruiser FJ готовят к премьере. Новинка станет самым дешевым внедорожником бренда на глобальном рынке. Об автомобиле рассказывает Motor1.

Японская компания представит автомобиль в конце 2024 или начале 2025 года. В качестве основы используют бюджетный пикап Hilux Champ. Он стоит от 13 000 долларов. Ожидалось, что Toyota Land Cruiser FJ может стоить чуть более 20 000 долларов, но точной информации пока нет.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль получит двигатели внутреннего сгорания классической конструкции. Однако гибридные варианты исключать не стоит.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый практичный кроссовер VW.