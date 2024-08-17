Дешевая и опасная покупка: какие проблемы есть у б/у Hyundai Sonata

Сегодня б/у машины – самые востребованные автомобили на рынке Украины. Покупателей привлекают низкие цены – это касается и знаменитой модели Hyundai Sonata. Однако это может быть очень опасная покупка.

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OBOZ.UA рассказывает о главной причине, по которой в этом классе стоит обратить внимание на другие модели. Несмотря на то, что эта модель привлекает множество покупателей из-за сочетания габаритов и цены, существует основная дорогостоящая проблема – двигатель.

Речь о Hyundai Sonata 2.4GDI начиная с 2015 модельного года. Профессиональные механики называют этот мотор очень неудачным. Кстати, такой же двигатель устанавливают в Kia Optima.

Еще одна немаловажная проблема – многие б/у Hyundai Sonata попадают в Украину из США. Значит, почти все они уже побывали в ДТП. Также эти машины массово привозят из Кореи после службы в такси. Не стоит напоминать, в каком напряженном режиме трудятся эти седаны на родине.

Что купить вместо Hyundai Sonata

Этот известный автомобиль выступает в довольно популярном сегменте. И это хорошо для покупателей, потому что на рынке есть альтернативы.

Например, седан и универсал VW Passat. При этом можно обращать внимание на модель любого поколения. Главное, сфокусироваться на техническом состоянии и ни в коем случае не покупать чипованные варианты с увеличенной мощностью двигателя.

Еще один хороший вариант – Toyota Camry. Владельцы получают просторный салон, вместительный багажник и действительно удачную конструкцию. Однако иногда возможности машины переоценивают из-за ее "непобедимой" репутации. Обращайте внимание на техническое состояние.

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