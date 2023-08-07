Chery и Huawei создали дешевый электрокар с запасом хода 700 км

Новый седан Luxeed EH3 – китайский дешевый электромобиль, который готовится к выходу на рынок. Разработали модель Chery совместно с Huawei. Характеристики у модели достойные.

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По информации CarNewsChina, известная компания Chery занималась разработкой "железных" элементов новинки. В свою очередь, Huawei обеспечила программное обеспечение транспортного средства.

Поэтому на борту установлена операционная система HarmonyOS 4, она охватывает широкий набор функций, которыми оснащен Luxeed EH3. Это касается мультимедийных функций и работы автопилота (обеспечивает до 200 км автономного хода без вмешательства водителя).

Автопилот Huawei ADS 2.0, кроме софта, представляет набор оборудования, который состоит из 11 камер, 3 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и датчика LiDAR на крыше.

Покупателям предложат электрокар Luxeed EH3 на выбор с одним или двумя моторами (мощностью более 500 л.с.) в зависимости от модификации. Запас хода – до 700 км и поддержка быстрой зарядки на 800 В.

Цена базового исполнения стартует с 27 810 долларов. В продажу китайская новинка отправится позже в этом году.

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