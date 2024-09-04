Бюджетный кроссовер Toyota разочаровал специалистов. Фото

Toyota предлагает покупателям множество дешевых автомобилей. Бюджетный кроссовер Raize – один из таких. В то время, как покупателей привлекает низкая цена, специалисты остались разочарованными этой машиной.

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Компактный кроссовер Toyota Raize – доступный автомобиль с ценой около 13 000 долларов за базовый вариант. Простая машина подверглась испытанию краш-тестом LatinNCAP. Результат нельзя назвать хорошим.

Модель получила всего одну звезду. В испытаниях проверили базовую модификацию с двумя подушками безопасности. Кузов оказался недостаточно прочным, а клетка салона не сумела обеспечить должную защиту пассажирам.

Интересно, что эта модель известна и под другими именами. Дело в том, что в автомобильном мире распространен ребеджинг (или бейдж-инжиниринг). Фактически, замена логотипа на автомобиле, чтобы продавать его под другим именем.

Таким образом несколько компаний под своим именем могут выводить в продажу одну и ту же машину. Практика, на самом деле, очень распространенная и совсем не новая.

Это коснулось и Toyota Raize. Первоначально этот бюджетный кроссовер появился как Daihatsu Rocky. А теперь у него появились и другие имена – Subaru Rex и Perodua Ativa (для рынка Малайзии).

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