Бюджетный кроссовер Jeep все ждут: каким будет этот автомобиль

Бюджетный кроссовер Jeep Renegade популярен в том числе в Украине. Однако модель первого поколения устарела, поэтому все ждут следующий автомобиль. Уже примерно известно, каким он будет.

Модель Jeep Renegade 2 поколения опять станет самым дешевым автомобилем американского производителя. При этом официального анонса пока не было. Своими предположениями о грядущей машине поделились на канале TALKWHEELS. Но уже можно сказать, что авторы не угадали, ведь проект основан на модели первой генерации.

Несмотря на недостаток точной информации, в руководстве американской компании ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Сообщалось, что это как раз новый Renegade 2 поколения.

Этот автомобиль, как ожидается, появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.

Как всегда, машину разрабатывают на агрегатах других моделей концерна Stellantis, чтобы оптимизировать производство и предложить автомобили покупателям по привлекательным ценам.

