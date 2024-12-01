Без особого пафоса: какие марки авто выбирают миллионеры

Какая картинка приходит вам в голову, когда вы слышите слово "миллионер"? Скорее всего, она будет включать в себя какое-нибудь ультрадорогое авто, на котором наш герой гоняет по улицам ночного города.

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Однако реальность сильно отличается от стереотипного образа. Как пишет издание GoBankingRates, ссылаясь на гуру личных финансов Дэйва Рэмси, суперкары как символы статуса, похоже, ушли в прошлое. Все больше состоятельных людей предпочитают относительно недорогие, однако надежные авто.

Исследование Experian Automotive показало, что 61% домохозяйств в США, годовой заработок которых превышает 250 тысяч долларов, не ездят на люксовых марках. Моделям вот каких производителей сейчас предпочитают состоятельные люди. С учетом роста цен на машины, эти марки больше не кажутся такими уж массовыми.

Toyota

По последним данным, средняя стоимость автомобилей популярной японской марки выросла в США до 38 198 долларов во втором квартале 2024 финансового года. Что делает эти надежные авто достаточно дорогой покупкой.

Honda

Одним из самых дешевых внедорожников Toyota является переднеприводный кроссовер HR-V LX, стартовая цена которого составляет в США около 25 000 долларов, тогда как у Honda самым дешевым является седан Civic Sport, который обойдется в 26 000 долларов.

Ford

Чтобы приобрести пикап F-150 XL 2024 модельного года, придется выложить 36 570 долларов.

Lexus

Цена на новый Lexus ES 2024 стартует от 43 190 долларов и может достигать 53 480 долларов в зависимости от комплектации и опций.

Subaru

Subaru Crosstrek, самый продаваемый автомобиль производителя, был полностью переработан к 2024 году и сейчас стоит от 24 995 долларов.

BMW

BMW 3 серии 2024 года, который называют совершенным компактным седаном класса люкс, который стоит сейчас от 44 500 долларов.

Acura

Цена Acura MDX 2024 колеблется от 50 150 до 73 800 долларов для покупателей в США.

Hyundai

По-настоящему недорогие автомобили тяжело найти в 2024 году, поскольку средняя цена сделки с новым автомобилем приближается к 50 000 долларов, указывает издание Motor Trend. А полностью укомплектованный Hyundai Venue можно купить примерно за половину этой суммы.

Lincoln

Сейчас цена Lincoln Aviator 2024 года колеблется в США от 53 340 до 80 725 долларов. Однако специалисты не советуют брать максимальную комплектацию, поскольку роскошный интерьер уже не считается достойным вложением средств. Лучше обратить свое внимание на более конкурентоспособную по цене комплектацию Reserve.

Buick

Абсолютно новый Buick Envista 2024 – это малолитражный внедорожник, ориентированный на молодых городских жителей. Это также самый дешевый новый Buick, цена которого начинается от 22 400 долларов.

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