Автомобильный секонд-хенд в Украине стал вдвое популярнее: что покупают

Импорт дешевого автомобильного секонд-хенда из США в Украине возрождается. Эксперты назвали самые популярные американские б/у автомобили. Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение недорогим машинам.

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Модели с пробегом из США ощутимо доступнее. Интересно, что доля электромобилей в статистике большая. Как сообщает организация Укравтопром, с начала 2024 спрос на такие автомобили вырос вдвое.

За половину 2024 года украинцы ввезли из США 21,2 тыс. машин с пробегом. Это количество отражается в 19% от всего рынка б/у машин. 47% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 7%).

Дизельных машин ввезли всего 5%. А количество электрокаров составляет 34%.

Самые популярные б/у авто из США в Украине в 2024 году:

Tesla Model 3 – 2330 шт.; Tesla Model Y – 1770 шт.; Ford Escape – 1437 шт.; Jeep Cherokee – 1346 шт.; Volkswagen Passat – 1271 шт.

За популярность американских электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые недорогие модели Skoda.