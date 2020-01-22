Неправильный подбор свечей зажигания: проблемы и последствия

С помощью специалистов Бош Авто Сервис АвтоОбоз разбирался, как правильно подобрать свечи зажигания для авто.

Негативные последствия от установки неверно подобранных свечей зажигания могут вызвать серьезные проблемы в работе двигателя. В настоящее время эти последствия оказываются особенно критическими и разрушительными. Связано это с тем, что современные двигатели стали более технологичными, дорогостоящими и менее пригодными для ремонта. К чему может привести неправильный подбор свечей зажигания?

Негативные последствия от установки неверно подобранных свечей зажигания могут вызвать серьезные проблемы в работе двигателя bosch.com

Снижение мощности и увеличение расхода бензина

Внешне все свечи практически одинаковы: стальной цилиндрический корпус с резьбой, керамический изолятор и один или несколько электродов. Однако свойства материалов, использованных при производстве каждого элемента свечи, делают одинаковые внешне свечи разными. Именно поэтому даже установка исправных, но несоответствующих требованиям свечей может привести к снижению мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

Пропуски зажигания и выход из строя катализатора

Низкое качество материалов, использованных при производстве изолятора и резистивного наполнителя, приводит к ускоренной деградации свечи. Со временем энергии искры может не хватить для надежного воспламенения топливо-воздушной смеси, в результате чего появляются пропуски зажигания и в отработавших газах повышается содержание недогоревшего топлива. Часть топливовоздушной смеси догорает в коллекторе и катализаторе, что приводит к росту температуры внутри этих элементов. Перегрев приводит к выходу из строя каталитического нейтрализатора и датчиков кислорода, установленных в системе выпуска.

Низкое качество материалов, использованных при производстве изолятора и резистивного наполнителя, приводит к ускоренной деградации свечи bosch.com

Закисание и разрушение элементов свечи

Установка свечей низкого качества, без гальванического покрытия приводит к возникновению коррозии и "закисанию" резьбы. Свеча застревает в свечном колодце и извлечь ее иногда невозможно даже при помощи специального экстрактора. При самом неудачном сценарии такая ситуация приводит к ремонту или даже замене головки блока цилиндров.

Установка свечей низкого качества, без гальванического покрытия приводит к возникновению коррозии и "закисанию" резьбы bosch.com

Повреждение резьбы

Использование при производстве корпуса недостаточно прочной стали нередко приводит к частичному разрушению резьбы во время установки новых свечей. В результате нарушается герметичность камеры сгорания. Использование недостаточно качественной глины при производстве изоляторов ведет к возникновению пробоев на корпус, появлению трещин на изоляторах и быстрому изменению характеристик свечей.

Ускоренная эрозия электрода и сокращение ресурса свечи

Ресурс стандартных свечей зажигания и их аналогов, изготовленных с применением драгоценных металлов, различается приблизительно в три раза. Обычные свечи с электродом из медно-никелевого сплава требуют замены через 20-30 тысяч км. Рекомендованный интервал замены для иридиевых и платиновых свечей составляет от 60 до 90 и более тысяч километров. Использование свечей несоответствующего типа и их эксплуатации сверх нормы приводит к эрозии электрода, ухудшению характеристик и может вызвать его разрушение.

Ресурс свечей зажигания, изготовленных с применением драгоценных металлов, выше обычных приблизительно в три раза bosch.com

Выход из строя катушек или модулей зажигания

Нарушение условий эксплуатации и поломка элементов системы зажигания, работающих в одной цепи со свечами – один из признаков некорректного подбора свечей. Повышенная нагрузка возникает на катушках или модулях зажигания в случае изменения характеристик свечей. Это может происходить, в частности, при замене рекомендованных элементов с иридиевой или платиновой напайкой стандартными свечами или превышением срока их эксплуатации.

Поставил ГБО – замени свечи

При установке ГБО рекомендуется использовать специальные свечи зажигания, отвечающие требованиям работы на новом типе топлива. При переходе на газ повышается средняя температура в камере сгорания, что, в том числе, приводит к ускоренному износу электродов свечей, предназначенных для бензиновых двигателей. Для облегчения подбора крупные производители автомобильных компонентов выделяют отдельные артикулы свечей для двигателей с ГБО.

Правильный подбор свечей зажигания – залог успешной работы двигателя

Чтобы двигатель работал должным образом, необходимо выбирать только качественных производителей компонентов. Компания Bosch является изобретателем свечи зажигания, и с 1902 года постоянно улучшает конструкцию элемента и разрабатывает новые модификации. Ведущие производители транспортных средств используют свечи зажигания Bosch в качестве оригинальной продукции, поставляемой на конвейер.

Ведущие производители транспортных средств используют свечи зажигания Bosch в качестве оригинальной продукции, поставляемой на конвейер bosch.com

Зачастую, продукция компании Bosch превосходит качество оригинальной продукции ввиду постоянных улучшений и разработкой не только отдельных элементов, а всей системы зажигания в целом.

Также для корректного подбора свечей зажигания необходимо пользоваться только оригинальными каталогами производителей и выбирать продукцию, рекомендованную конкретно для вашей модели и модификации автомобиля.

Для правильного подбора свечей зажигания и их квалифицированной замены компания Bosch рекомендует обращаться на СТО сети Бош Авто Сервис. Записаться на техническое обслуживание автомобиля можно, позвонив по телефону 8-800-707-87-08 или на сайте.

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