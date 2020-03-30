Добро пожаловать в "Белый ад": знакомимся с полигоном Nokian Tyres

Команда АвтоОбоза побывала на знаменитом испытательном полигоне компании Nokian Tyres в финском Ивало и оценила собственноручно потребительские свойства новой модели зимних шин Snowproof P.

Полигон White Hell в Ивало

Испытательный полигон White Hell ("Белый ад") в Ивало – самый северный в мире тестовый полигон, созданный природой и человеческими руками. Уникальный температурный режим позволяет проводить тесты шин в самых жестких погодных условиях.

Концерн Nokian Tyres проводит тесты своих зимних шины на дорогах всего мира, но главный испытательный центр находится за Полярным кругом. Свой легендарный полигон в Ивало финский концерн построил в середине 1980-х годов.

Полигон White Hell в Ивало

Он занимает площадь более 700 гектаров. Это, без сомнений, самый большой в мире полигон для тестирования зимних шин в экстремальных условиях. Да и по разнообразию треков White Hell не сравнится ни с одним существующим полигоном.

Полигон White Hell в Ивало

Испытательный полигон White Hell живет активной жизнью с ноября по май. За это время в Ивало проходят "проверку на прочность" свыше 20 тысяч шин, которые накатывают по трассам полигона более 40 тысяч км. Всего здесь находится более 20 треков различного назначения.

Более половины бюджета Nokian Tyres направляет на тесты и испытания

Разработка новой шины – длительный процесс, который занимает от двух до четырех лет. Одной из важных составляющих этого процесса являются испытания в режиме реального "драйва".

Перепады температур в течение дня здесь могут достигать 40 градусов

Опытные специалисты и испытатели круглосуточно тестируют шины на различных типах ледовых и заснеженных треках. Эта работа требует высокого профессионализма и недюжинной выносливости.

"Полигон в Ивало уникален. Ни один компьютер и никакие стендовые испытания не заменят тестирование в реальных условиях", – поясняет Матти Морри, руководитель службы технической поддержки клиентов компании Nokian Tyres.

Помимо треков под открытым небом, на испытательном полигоне есть уникальный закрытый павильон с ледяным "катком" размером 700х15 м. Он позволяет проводить всесторонние испытания шин независимо от погоды.

Закрытый "каток" для испытаний шин имеет длину 700 м

В ходе испытаний имитируется вождение в экстремальных зимних условиях. Оценивается поведение шин при разгоне и торможении, сцепление на различных типах зимнего покрытия, стабильность прохождения поворотов и другие показатели.

Много лет специалисты компании Nokian Tyres испытывают зимние шины на заснеженных, покрытых льдом или слякотью треках. Опытные пилоты оценивают свойства шин на пределе возможностей. Если шина прошла проверку "Белым адом", то с обычными дорогами она справится без проблем.

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