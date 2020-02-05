Самая крутая Skoda Octavia 2020 показана на официальных картинках

Компания Skoda опубликовала скетчи и некоторые характеристики новой Skoda Octavia RS. Это будет спортивная Октавия 4 поколения, которая впервые в своей истории станет плагин-гибридом.

Как выяснил OBOZREVATEL, Skoda Octavia RS 2020 будет доступна сразу в двух кузовных версиях – лифтбэк и универсал. На это указывают предоставленные производителем изображения.

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Спортивная версия Octavia будет отчетливо узнаваема с первого взгляда. Опубликованные эскизы демонстрируют другой передний бампер с характерным рельефом и крупными вентиляционными отверстиями, спойлер на крышке багажника, измененный задний бампер и ряд акцентов черного и красного цветов. Также новинку украсят "именными" шильдиками "viRS".

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

В компании из Млада-Болеслава сообщили, что новая Octavia vRS дебютирует 3 марта на Женевском автосалоне, там ее покажут с плагин-гибридной силовой установкой мощностью 241 л.с., основой которого является бензиновый двигатель 1.4 TSI. Позднее у автомобиля будет обычная бензиновая и дизельная версия - с четырехцилиндровыми моторами 2.0 TSI и 2.0 TDI соответственно.

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Кстати, помимо новой Octavia RS, чехи покажут в Женеве еще одну особую Октавию – Octavia Scout. Это универсал повышенной проходимости, который получил пластиковый обвес, увеличенный клиренс и, конечно же, полный привод.

Кстати, как уже сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Skoda представила очень маленький и дешевый кроссовер, который будет конкурировать с Renault Duster.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!