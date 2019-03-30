В Украине ввели новые правила для водителей: в чем суть

Украинским одителям разрешили не предъявлять полицейскому документы на право управления автомобилем, в случае, если тот не сможет доказать нарушение первым Правил дорожного движения.

Такое постановление было озвучено Верховным судом Украины. Поводом для этого послужило рассмотрение иска одного из водителей, передают "Факты".

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В данном иске мужчина сообщил, что полицейские остановили его автомобиль будто бы за нарушение Правил дорожного движения. При этом водитель отказался предъявить документы по требованию копа, так как, по его мнению, никакого правонарушения не совершал. В итоге патрульный оштрафовал водителя на 425 гривен.

Оштрафованный обратился с иском в апелляционный суд, а когда тот не удовлетворил его, пошел выше — в Верховный суд, который, рассмотрев дело, пришел к выводу, что постановление о наложении штрафа является незаконным.

Вот какая аргументация фигурирует в решении Верховного суда от 15 марта 2019 года.

"Суды предыдущих инстанций выяснили, что судом первой инстанции было установлено следующее. 7 июня 2017 года около 11 часов истец, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц Спринтер" в г.Хмельницком, по требованию работника полиции не предъявил свидетельство о регистрации транспортного средства.

Указанный факт был установлен ответчиком, который постановлением о наложении административного взыскания от 7 июня 2017 года привлек истца к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 126 КоАП Украины, в виде штрафа в размере, определенном законом.

Истец с этим постановлением не согласился и указал, что административное правонарушение не совершал, поскольку предоставлял водительское удостоверение по требованию патрульного полицейского при вынесении постановления, согласно которому и был наложен вышеупомянутый штраф.

Считая указанное постановление незаконным, истец обратился в суд за защитой своего нарушенного права".

В своем решении Верховный суд отметил, что поскольку полицейским не задокументирован и не подтвержден факт нарушения водителем Правил дорожного движения, то требования инспектора к водителю о предъявлении документов на право управления являются неправомерными.

Патрульные полицейские обязаны учесть указанную позицию Верховного суда и прекратить практику необоснованных остановок транспортных средств.

Однако, юридическая компания "Дорожній Адвокат" подчеркивает, что, если вы по собственному желанию передали полицейскому в руки указанные документы, то ему не запрещено их получить и проверить "в своих руках".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине построят платные дороги. Проезд одной из первых будет стоить не больше 2-3 гривен за километр.

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