ЗАЗ мирового уровня: Запорожец для Европы показали на фото

Специально для европейских стран ЗАЗ 966 превратили в модель мирового уровня. Простую конструкцию автомобиля улучшили и даже оснастили машину двигателем Renault.

Как выяснил OBOZREVATEL, впервые модель под названием Yalta-1000 показали в 1968 году на автомобильной выставке в Брюсселе. Выглядел автомобиль вполне международно, напоминая дизайном такие известные модели, как NSU Prinz 4 и Chevrolet Corvair. Однако уровень техники нужно было подтянуть.

Рекламная брошюра бельгийской компании Scaldia-Volga с изображением Yalta 1000, в котором установлен двигатель Рено ebay.fr

Разумеется, в свое время советский автопром не мог предложить автомобиль достойного уровня для взыскательных покупателей. Ведь уже в 60-х годах прошлого столетия европейская автомобильная индустрия достигла высоких результатов.

ZAZ Yalta 1000 выставляли не только в Брюсселе, но и в Женеве autowp.ru

Именно поэтому знаменитый Запорожец прошел глубокую модернизацию, получив двигатель от известной в свое время спортивной модели Renault R8 Gordini мощностью около 50 л.с.

Интересно, что тот мотор оснащался довольно прогрессивной системой жидкостного охлаждения. В то время как на ЗАЗ изначально применяли воздушное охлаждение – именно для этого были нужны характерные "уши" в задних крыльях. Которые, впрочем, никуда не делись и на экспортной модификации.

Двигатель Renault R8 Gordini устанавливали в Запорожец group.renault.com

Кроме того, адаптированный для европейского рынка Запорожец получил комфортный интерьер с улучшенным качеством отделочных материалов и даже пружинную заднюю подвеску – очень изысканное решение для ЗАЗ-966, на базе которого был создан экспортный Yalta 1000.

Благодаря новым компонентам, Запорожец удалось довести до уровня европейских авто autowp.ru

К сожалению, в серийное производство модель не пошла. Соответственно, зарубежные продажи не состоялись. Советские покупатели также не получили усовершенствованный автомобиль, который наверняка оказался бы чересчур дорогим. ZAZ Yalta 1000 подготовили всего в одном экземпляре, о судьбе которого сегодня ничего неизвестно.

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