Главная Новости
8 февраля • обновлено в 08:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

ЗАЗ мирового уровня: Запорожец для Европы показали на фото

1.5т
Читать материал на украинском

Специально для европейских стран ЗАЗ 966 превратили в модель мирового уровня. Простую конструкцию автомобиля улучшили и даже оснастили машину двигателем Renault.

Как выяснил OBOZREVATEL, впервые модель под названием Yalta-1000 показали в 1968 году на автомобильной выставке в Брюсселе. Выглядел автомобиль вполне международно, напоминая дизайном такие известные модели, как NSU Prinz 4 и Chevrolet Corvair. Однако уровень техники нужно было подтянуть.

Рекламная брошюра бельгийской компании Scaldia-Volga с изображением Yalta 1000, в котором установлен двигатель Рено

Рекламная брошюра бельгийской компании Scaldia-Volga с изображением Yalta 1000, в котором установлен двигатель Рено

ebay.fr

Разумеется, в свое время советский автопром не мог предложить автомобиль достойного уровня для взыскательных покупателей. Ведь уже в 60-х годах прошлого столетия европейская автомобильная индустрия достигла высоких результатов.

ZAZ Yalta 1000 выставляли не только в Брюсселе, но и в Женеве

ZAZ Yalta 1000 выставляли не только в Брюсселе, но и в Женеве

autowp.ru

Именно поэтому знаменитый Запорожец прошел глубокую модернизацию, получив двигатель от известной в свое время спортивной модели Renault R8 Gordini мощностью около 50 л.с.

Новости
Renault готовит дешевый кроссовер по цене двух б/у ЗАЗ Ланос

Интересно, что тот мотор оснащался довольно прогрессивной системой жидкостного охлаждения. В то время как на ЗАЗ изначально применяли воздушное охлаждение – именно для этого были нужны характерные "уши" в задних крыльях. Которые, впрочем, никуда не делись и на экспортной модификации.

Двигатель Renault R8 Gordini устанавливали в Запорожец

Двигатель Renault R8 Gordini устанавливали в Запорожец

group.renault.com

Кроме того, адаптированный для европейского рынка Запорожец получил комфортный интерьер с улучшенным качеством отделочных материалов и даже пружинную заднюю подвеску – очень изысканное решение для ЗАЗ-966, на базе которого был создан экспортный Yalta 1000.

Благодаря новым компонентам, Запорожец удалось довести до уровня европейских авто

Благодаря новым компонентам, Запорожец удалось довести до уровня европейских авто

autowp.ru

К сожалению, в серийное производство модель не пошла. Соответственно, зарубежные продажи не состоялись. Советские покупатели также не получили усовершенствованный автомобиль, который наверняка оказался бы чересчур дорогим. ZAZ Yalta 1000 подготовили всего в одном экземпляре, о судьбе которого сегодня ничего неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о народном украинском автомобиле ЗАЗ Таврия, который заметили во время съемок одной из наиболее известных картин китайского кинематографа.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто ретро новости
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
4
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну да, скакунам есть чем гордится))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги