4000 новых автомобилей-утопленников Hyundai и Kia распилят на металл

Более 4000 новых автомобилей марок Hyundai и Kia, которые находились на борту затонувшего судна-автовоза MV Golden Ray, будут утилизированы путем распила на металл. Так решил владелец корабля, компания Gallagher Marine.

Судно MV Golden Ray затонуло у берегов США еще в сентябре прошлого года, и по состоянию на сегодня оно до сих пор находится в воде. Еще на момент ЧП стало ясно, что корабль спасти не получится. Поэтому владельцу лишь оставалось одно – утилизировать его.

Но перед этим Gallagher Marine нужно было выбрать метод ликвидации последствий. В итоге, как сообщает The Maritime Executive, автовоз решили порезать на металл: для этого применят огромные цепные пилы, каждая из которых весит 4 тыс. тонн. Судно разрежут на 8 больших кусков, погрузят на баржи и вывезут. Груз в количестве 4000 тыс. машин тоже уничтожат на месте – его порежут просто вместе с кораблем. В ролике ниже можно наглядно увидеть, как будет происходить процесс утилизации.

Точные причины крушения судна до сих пор неизвестны (известно лишь то, что MV Golden Ray затонул через 23 минуты после выхода из порта – он начал крениться, а после лег на бок). По одной из версий, на корабле был неравномерно размещен груз, а по другой – на нем произошел пожар (но в случае с этой версией неясно, как огонь мог привести к тому, что судно перевернулось).

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