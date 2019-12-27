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27 декабря • обновлено в 11:17
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Внедорожник за 450 000 евро засняли на видео возле ВУЗа в Киеве

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Внедорожник Rolls-Royce Cullinan пользуется большей популярностью у украинских богачей. Все чаще этот автомобиль можно встретить на отечественных дорогах.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине уже насчитывается не менее 11 Rolls-Royce Cullinan (это лишь те машины, которые были куплены у официального импортера). И вот один из них на днях засняли на видео в Киеве – до этого в наших краях автомобиль снимали лишь на фото.

Каллинан безумно красивый конечно. Смотрю на него, и получаю удовольствие. Эстетическое. Я очень люблю тачки. Ты должен меня понимать, раз подписан на эту страницу. Для многих автомобиль просто средство передвижения, им без разницы на чём ездить, как ехать, и тд. А для нас это что-то особенное. Желаю каждому добиться своей цели и когда-нибудь купить желаемую тачку.

Публикация от LUX.VEHICLES(70к)заблокирован. (@lux.vehic1es)

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Ролик с Rolls-Royce Cullinan опубликовал instagram-канал lux.vehic1es. Как можно видеть на видео, автомобиль поймали в центре Киева, возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве

Скриншот из видео

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве

Скриншот из видео

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве

Скриншот из видео

Отметим, что на сегодняшний день Rolls-Royce Cullinan является самым дорогим серийным SUV в мире: в Украине за такой автомобиль просят без малого минимум 11,5 млн грн (445,4 тыс. евро). Внедорожник построен на одной платформе с Rolls-Royce Phantom VIII (на так называемой архитектуре роскоши), за его движение отвечает 6,75-литровый V12 мощностью 571 л.с. Отметку в 100 км/ч автомобиль преодолевает за 5,2 сек, расход топлива составляет в среднем 15 л на 100 км пробега (по паспорту).

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

press.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

press.rolls-roycemotorcars.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
внедорожник Rolls-Royce
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