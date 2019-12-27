Внедорожник за 450 000 евро засняли на видео возле ВУЗа в Киеве

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan пользуется большей популярностью у украинских богачей. Все чаще этот автомобиль можно встретить на отечественных дорогах.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине уже насчитывается не менее 11 Rolls-Royce Cullinan (это лишь те машины, которые были куплены у официального импортера). И вот один из них на днях засняли на видео в Киеве – до этого в наших краях автомобиль снимали лишь на фото.

Ролик с Rolls-Royce Cullinan опубликовал instagram-канал lux.vehic1es. Как можно видеть на видео, автомобиль поймали в центре Киева, возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве Скриншот из видео

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве Скриншот из видео

Rolls-Royce Cullinan поймали на видео в Киеве Скриншот из видео

Отметим, что на сегодняшний день Rolls-Royce Cullinan является самым дорогим серийным SUV в мире: в Украине за такой автомобиль просят без малого минимум 11,5 млн грн (445,4 тыс. евро). Внедорожник построен на одной платформе с Rolls-Royce Phantom VIII (на так называемой архитектуре роскоши), за его движение отвечает 6,75-литровый V12 мощностью 571 л.с. Отметку в 100 км/ч автомобиль преодолевает за 5,2 сек, расход топлива составляет в среднем 15 л на 100 км пробега (по паспорту).

Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!