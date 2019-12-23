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23 декабря • обновлено в 14:32
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В Украине заметили редкий электрический кроссовер Mercedes. Фото

1.3т
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Электрический кроссовер Mercedes EQC в силу определенных обстоятельств сейчас является редкой моделью. Тем не менее, уже первый такой автомобиль заметили в Украине!

Эксклюзивную машину засняли в Киеве, ее снимок опубликовало издание Autogeek. Скорее всего, это первый Mercedes EQC на украинских дорогах.

Первый Mercedes EQC в Украине

Первый Mercedes EQC в Украине

autogeek.com.ua

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Что интересно, в Украину Mercedes EQC пока официально не завозится, и толком неясно, когда начнутся его поставки импортером. А вот "серые" дилеры автомобиль активно предлагают: судя по объявлениям, самый дешевый вариант обойдется чуть меньше, чем в 100 000 долларов. Для сравнения, в Европе за такой электрокар просят от 71,2 тыс. евро.

Скриншот цен на электрические кроссоверы Mercedes в Украине

Скриншот цен на электрические кроссоверы Mercedes в Украине

autogeek.com.u

Есть и другая причина, почему новый электромобиль Мерседес является экзотикой. Формально производство модели началось весной этого года, но из-за дефицита батарей ее выпуск стал набирать обороты только сейчас. Хотя тираж модели по-прежнему небольшой.

Mercedes EQC

Mercedes EQC

media.daimler.com

В Украине заметили редкий электрический кроссовер Mercedes. Фото

media.daimler.com

В Украине заметили редкий электрический кроссовер Mercedes. Фото

media.daimler.com

Что касается характеристик Mercedes EQC, они выглядят следующим образом:

  • Модификация:400 4Matic;

  • Отдача силовой установки: 408 л.с. и 760 Нм;

  • Батарея: 80 кВт/ч;

  • Разгон до 100 км/ч: 5,1 сек;

  • Максимальная скорость: 220 км/ч;

  • Запас хода: 360 км реальный, 417 км по WLTP;

  • Расход энергии: 22,5 кВт/ч;

  • Зарядка: 7,5 кВт (10,5 ч), опция - 20 кВт (4,2 ч);

  • Полная масса: 2900 кг.

Ранее OBOZREVATEL давал рекомендации о том, как сохранить запас хода электромобиля зимой.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
электромобили Mercedes-Benz
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