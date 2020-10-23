В Украине могут подорожать б/у авто из Германии: о каких именно машинах идет речь

В последние месяцы в Германии ощутимо вырос спрос на свежие подержанные автомобили. Это может привести к тому, что на украинском рынке повысятся цены на машины, которые пригоняются из этой страны.

Как пишет dataforce.de, продажи б/у авто в возрасте от 1 до 6 лет за первые 9 месяцев 2020 года выросли в Германии на 4,7%, а в сентябре – на 9,8%. Хотя общий рынок авто (и новых, и б/у) снизился за первый-третий квартал на 4,2% – на это повлиял серьезный серьезный обвал сегмента новых автомобилей (минус 25,5%).

Такое положение дел эксперты связывают с пандемией и экономическим кризисом. Дело в том, что немцы не хотят тратить большие деньги на новые авто, тем не менее они сейчас остро нуждаются в личном транспорте, поэтому обращают свое внимание именно на свежие подержанные авто.

А вот на автомобили возрастом старше 6 лет для украинцев находятся вне опасности – на них, наоборот, также отмечается падение спроса. В частности, этот сегмент просел на 6,3% за указанный период.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный обзор китайских авто в Украине. В нем можно ознакомиться с моделями и ценами на такие машины.