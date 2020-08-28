В сети показали эвакуатор, который забирает авто всего за 5 секунд

В интернете появилось видео того, как работает один из самых быстрых экспресс-эвакуаторов. С помощью захвата передних колес спецтехника забирает машину меньше чем за минуту.

Соответствующий ролик появился на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Как видно на кадрах, эвакуатор подъезжает к автомобилю и с помощью "щупа" цепляет машину к оси, после чего увозит ее. От момента первого контакта с авто до начала транспортировки проходит всего лишь 5 секунд.

Впрочем, насколько эффективна такая эвакуация, сказать сложно. Во-первых, если легковой автомобиль стоит на ручнике, то забрать таким способом его не получится, поскольку колеса будут заблокированы.А, во-вторых, данная система наносит вред машине – не исключено, что после нее придется менять некоторые колодки ручника, диски и трос.

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