В 2019 году европейцы купили свыше 15 млн новых авто

Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA подвела итоги 2019 года и опубликовала данные о продажах легковых авто.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. В декабре минувшего года в странах ЕС наблюдался ажиотажный спрос на новые легковушки. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, рост составил 21,7%, и это лучший показатель декабря за последние 10 лет. Кроме того, он стал четвертым месяцем подряд, в котором наблюдался стабильный рост продаж.

Концерн Volkswagen лидирует по итогам продаж в Европе в 2019 году volkswagen-newsroom.com

Сравнительная диаграмма продаж новых авто в странах ЕС за 2018-2019 годы acea.be

Наибольшую активность продемонстрировали жители Франции (+27,7%), Швеции (+109,3%) и Нидерландов (+113,9%). Аналитики связывают это с изменениями в налогообложении авто с ДВС и электрокаров. В результате, все страны ЕС, включая пять основных рынков, показали в декабре серьезный рост продаж.

Всего же в 2019 году в странах Евросоюза приобрели более 15 миллионов новых легковых авто, что на 1,2% больше, чем годом ранее. На основных европейских рынках наибольшую потребительскую активность продемонстрировали жители Германии (+5%), Франции (+1,9%) и Италии (+0,3%). А вот в Испании и Великобритании вновь отрицательная динамика – 4,8% и 2,4% соответственно.

Говоря о производителях, ТОП-10 по итогам года выглядит следующим образом:

ТОП-10 ведущих автопроизводителей по итогам продах в Европе в 2019 году По данным ACEA

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