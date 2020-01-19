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19 января • обновлено в 13:52
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Уникальный пикап-внедорожник ЗАЗ Славута засняли на дорогах

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В Харькове сфотографировали уникальный автомобиль. Речь идет о ЗАЗ Славута, которая предстаёт перед нами в необычном кузове.

Данная машина является внедорожным пикапом. У неё установлен широкий пластиковый обвес, каркас безопасности, подножки для ног прожекторы и другие колеса. Словом, от обычной ЗАЗ-1103 данный экземпляр отличается заметно.

Пикап-внедорожник ЗАЗ Славута

Пикап-внедорожник ЗАЗ Славута

h_kharkov, instagram

Новости
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Судя по всему, у автомобиля также переделана и техническая часть. Привод – полный, а под капотом установлен турбомотор. Но это не точно.

В комментариях к снимку пользователи сообщили, что необычная Славута ездит по городу не один год. А вот кто ее производитель, точно неизвестно. По одной версии, её выпустил завод, а по-другой – внедорожник сделали из обычной Славуты в рамках телепрограммы "Алло, гараж!".

Отметим. что оригинальная ЗАЗ-1103 Славута выпускалась Запорожским автозаводом с 1999 по 2011 годы. Отечественный автомобиль В-класса оснащался карбюраторными и инжекторными моторами объемом 1,2 и 1,3 литра.

ЗАЗ-1103 Славута

ЗАЗ-1103 Славута

cars.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Греции планировали наладить выпуск Таврии и Славуты, но из этого ничего не вышло.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
авто ЗАЗ
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sitnikov tigran
sitnikov tigran
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
сделали в гараже из мусорных контейнеров.....и радуваются
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