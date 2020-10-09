Украинская Renault Arkana: что можно купить за цену кроссовера

Стильный купеобразный кроссовер Renault Arkana уже поступил в продажу. Более того, сборка налажена на запорожском заводе ЗАЗ, поэтому речь идет о модели отечественного производства.

Новинка стоит от 477 900 грн за машину в базовой комплектации. АвтоОбоз выяснил, какие еще автомобили можно купить за эту сумму в разных сегментах.

Ravon R2

Автомобиль из Узбекистана выглядит довольно современно. Это связано с тем, что машина представляет собой слегка перелицованный Chevrolet Spark, который все еще кажется актуальным. В в базовом исполнении купить новый Ravon R2 можно за 274 200 грн. Двигатель на 1,25 л выдает 85 л.с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Это самая доступная машина в Украине с "автоматом".

Сложно сказать, что этот сити-кар способен привлечь целевую аудиторию Renault Arkana. Но если кто-то просто ищет доступный автомобиль (которым также можно назвать украинский кроссовер), на покупку можно потратить и меньшие средства.

У Ravon есть и седан R4. Автомобиль немного крупнее и практичнее. В "базе" оценен в 273 800 грн. Чуть дешевле, чем R2, но об автоматической коробке в стартовой комплектации придется забыть. Здесь 5-ступенчатая МКПП и 1,5-литровый мотор мощностью 106 л.с.

Chery Tiggo 2

Если уж заговорили о кроссоверах, в этом сегменте на украинском рынке тоже есть доступные предложения. Китайский Chery Tiggo 2 меньше по размерам, чем Renault Arkana, но и стоит заметно дешевле. Хотя выглядит почти так же стильно.

За стартовую модификацию с двигателем объемом 1,5 л (106 л.с.) и 5-ступенчатой механической КПП просят 308 688 грн.

Более крупный Chery Tiggo 7 уже сумеет посоревноваться с Renault Arkana на рынке. Причем у моделей не только схожая целевая аудитория, но и цена – за Tiggo 7 просят от 455 952 грн. Китайский кроссовер оснащен бензиновым 1.5 на 152 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП.

Renault Logan

Машина доступная, надежная, практичная и вполне симпатичная. За свои деньги в базовом исполнении (294 900 грн) предлагает бензиновый двигатель объемом 1 л на 75 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку.

Да, это компактный бюджетный седан. Но у французского бренда много поклонников, а кроссовер Arkana позволить себе смогут не все. В свою очередь, Renault Logan – популярная модель и пользуется устойчивым спросом.

Не стоит забывать и про хэтчбек Renault Sandero. Он в базовой модификации оснащен теми же агрегатами, что и Logan, но стоит меньше – от 272 900 грн.

Renault Duster

Это уже ближе к истине. Говорим кроссовер Renault – но в конкретном случае это не Arkana, а очень успешный и любимый многими Duster. К стати, эти две модели имеют множество общих технических элементов и практически идентичный интерьер. Но выглядят совершенно по-разному.

Renault Duster компактнее и выглядит менее стильно, но и стоит дешевле. Купить можно за 382 900 грн. В этом случае модель оснащена передним приводом, 115-сильным двигателем на 1,6 л и 5-ступенчатой механической КПП.

Skoda Scala

Неожиданный выбор, но если мы говорим об автомобиле с европейским именем и практичным подходом к личному транспорту, можно смело обратить внимание на Skoda Scala. Просят от 463 844 грн.

В базовом исполнении компактный хэтчбек оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и 5-ступенчатой МКПП. Привод – передний.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал о наиболее дешевых автомобилях на украинском рынке с полным приводом.