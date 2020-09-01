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Рынок новых автомобилей Украине снизился на 16% в августе

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,1 т.
В августе украинцы купили менее 7000 новых автомобилей

В августе украинцы купили менее 7000 новых автомобилей.

Августовский рынок новых автомобилей в Украине просел на 16% в сравнении с августом 2019 года. Всего за последний летний месяц украинцы купили и зарегистрировали почти 7 тыс. автомобилей.

По информации Укравтопром, спрос снизился в августе также по отношению к июлю 2020 года – количество транспортных средств оказалось меньше на 17%.

Самые популярные бренды авто в Украине за август 2020:

  1. Renault – 1334 авто

  2. Toyota – 1148 авто

  3. Volkswagen – 560 авто

  4. Hyundai – 341 авто

  5. Suzuki – 311 авто

  6. Skoda – 294 авто

  7. Nissan – 281 авто

  8. Mitsubishi – 229 авто

  9. Peugeot – 221 авто

  10. Mazda – 220 авто

Renault Duster – бестселлер французского бренда в Украине.

Renault Duster – бестселлер французского бренда в Украине. Фото: Renault

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о продаже наиболее необычного электромобиля в Украине.

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