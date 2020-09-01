Рынок новых автомобилей Украине снизился на 16% в августе

В августе украинцы купили менее 7000 новых автомобилей.
Августовский рынок новых автомобилей в Украине просел на 16% в сравнении с августом 2019 года. Всего за последний летний месяц украинцы купили и зарегистрировали почти 7 тыс. автомобилей.
По информации Укравтопром, спрос снизился в августе также по отношению к июлю 2020 года – количество транспортных средств оказалось меньше на 17%.
Renault – 1334 авто
Toyota – 1148 авто
Volkswagen – 560 авто
Hyundai – 341 авто
Suzuki – 311 авто
Skoda – 294 авто
Nissan – 281 авто
Mitsubishi – 229 авто
Peugeot – 221 авто
Mazda – 220 авто
Renault Duster – бестселлер французского бренда в Украине. Фото: Renault
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о продаже наиболее необычного электромобиля в Украине.
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