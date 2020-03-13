Rolls-Royce выпустит 50 "Серебряных пуль"

Компания Rolls-Royce показала первые изображения новой коллекционной версии кабриолета Dawn Silver Bullet.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам создателей, вдохновение дизайнеры черпали в облике стильных родстеров 20-х годов прошлого века.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullit press.rolls-roycemotorcars.com

Отличительной особенностью Rolls-Royce Dawn Silver Bullet станет особый серебристый цвет кузова, удачно контрастирующий со светло-коричневым кожаным салоном и декоративными панелями из карбона.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullit press.rolls-roycemotorcars.com

Кроме того, автомобиль получит обтекатели Aero Cowling, выполненные из карбона и алюминия, которые устанавливаются за передними сиденьями, превращая 4-местный кабриолет в элегантный 2-местный родстер.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullit press.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Dawn Silver Bullit press.rolls-roycemotorcars.com

Среди других особенностей новинки — тонированные фары, темные вставки в бамперах и частично полированные колесные диски.

Dawn пополнил семейство Rolls-Royce в 2015 году, а презентация новинки состоялась на автошоу во Франкфурте press.rolls-roycemotorcars.com

Под длинным капотом родстера будет располагаться 6,6-литровый битурбированный мотор V12 мощностью свыше 600 лошадиных сил. Всего будет изготовлено 50 экземпляров новинки.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Rolls-Royce презентовала эффектный кроссовер.

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