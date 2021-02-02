Рада подготовила новые штрафы для крупногабаритного транспорта

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об автоматической фиксации габаритно-весовых параметров авто. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, этот документ является одним из ключевых для реформы ГВК.

Также согласно законопроекту Укртрансбезопасность будет иметь право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих весовые параметры. Об этом сообщили в Мининфраструктуры.

Кроме того, документом устанавливается ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышается ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Принятые нормативы связанные с законопроектом №3743, который также ждет второго чтения в парламенте. Он усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров, а именно:

Штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн. Штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от % перегрузки: – до 2% включительно в размере 1700 грн; – от 2% до 5% в размере 5100 грн; – от 5% до 10% в размере 8500 грн; (оставлены без изменений) – от 10% до 20% в размере 17 тыс. грн; (оставлены без изменений) – от 20% до 30% в размере 34 тыс. грн; – более 30% в размере 51 тыс. грн. Штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн. Штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников Укртрансбезопасности по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранение нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач в размере 51 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украину прибыл первый самосвал нового поколения MAN TGS 33.360 6x4 стандарта Евро-5. Грузовик весит 33 тонны и имеет двигатель мощностью 360 л.с.