Продавец арбузов на Lamborghini собрал очередь покупателей. Фото

В Турции мужчина начал продавать арбузы на одной из оживленных дорог Стамбула. Интересно, что фрукты торговец доставал из багажника Lamborghini Aventador.

Очевидцы быстро выстроились в очередь, чтобы купить арбузы, а заодно и посмотреть на эксклюзивный итальянский суперкар, сообщает Carakoom.

Люди выстроились в очередь, чтобы купить арбузы. Фото: carakoom.com

Автомобиль яркого фиолетового цвета и сам по себе привлекает внимание. Но арбузы в его не слишком вместительном багажнике – абсолютно невиданная диковинка. Видимо, автомобиль использовали для привлечения внимания к товару, ведь покупатели набежали довольно быстро.

В багажник Lamborghini помещается не так много. Фото: carakoom.com

Тем не менее, когда на место прибыли репортеры, продавец быстро выбросил на тротуар арбузы, которые не успел продать, сел в Lamborghini и уехал. Возможно, он хотел избежать проблем из-за стихийной торговли в неположенном месте.

Журналисты спугнули продавца, и тот уехал. Фото: carakoom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об украинском продавце картофеля на Rolls-Royce Phantom.

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