Новый кроссовер Kia Seltos стал официальным авто Australian Open

Компания Kia Motors уже в девятнадцатый раз выступает в качестве партнера одного из самых престижных теннисных турниров – Australian Open.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Многолетний партнер турнира корпорация Kia Motors передала в распоряжение организаторов парк из 130 автомобилей.Среди них среднеразмерные кроссоверы Sorento, минивены Carnival, а также спортседаны Stinger. Но главной новинкой стал компактный кроссовер Seltos, который совсем недавно пополнил семейство Kia.

Kia стала партнером престижного теннисного турнира Australian Open kianewscenter.com

Более того, 30 компактных кроссоверов Kia Seltos в дни турнира будут "трудиться" в парке авто Uber, при этом поездки для пользователей сервиса к месту проведения турнира будут бесплатными.

Новый компактный кроссовер Kia Seltos дебютировал летом прошлого года на специальном мероприятии в Дели kianewscenter.com

Вот уже 15 лет бессменным участников активностей Kia Motors и амбассадором корейского бренда является Рафаель Надаль. "Рафа", как любят называть теннисиста поклонники, является одним из величайших игроков нашего времени, выигравших 19 турниров серии "Большого Шлема" в одиночном разряде и золотую медаль Олимпийских игр. Если Надаль выиграет Australian Open 2020, то станет рекордсменом мужского зачета турниров "Большого Шлема" с 20-ю победами за плечами.

Вот уже 15 лет бессменным участников активностей Kia Motors и амбассадором корейского бренда является Рафаель Надаль kianewscenter.com

Новости Компактный кроссовер Kia Seltos получил экстремальные версии

Кстати, получить фото с Надалем смогут практически все желающие посетители Australian Open. А все благодаря специальной селфи-кабине с элементами дополненной реальности, в которой гостей соревнований фотографируют как будто сидящими в Kia Stinger рядом с Рафой.

Получить фото с Надалем смогут практически все желающие посетители Australian Open kianewscenter.com

Kia стала партнером престижного теннисного турнира Australian Open kianewscenter.com

Напомним, что бренд Kia в Украине также поддерживает глобальные теннисные инициативы Kia Motors, являясь партнером Pro-Am теннисного турнира "Времена года". Лучшие спортсмены-любители данного соревнования отправятся на Australian Open 2020 в Мельбурн.

Напомним, что официальным дистрибьютором автомобилей Kia в Украине является компания "Фалькон-Авто", входящая в состав Корпорации "УкрАВТО". Дилерская сеть "Фалькон-Авто" в Украине включает 50 автосалонов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Kia намерена серьезно заняться электромобилями.

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