Новую BMW 7 "замуровали" 23 года назад: теперь о ней вспомнили

На сайте eBay выставили на продажу BMW 7-Series 1997 года, на одометре которой красуется всего три цифры. Автомобиль интересен тем, каким образом его хранили практически с момента покупки.

BMW 740i в кузове E38 изначально был приобретен женщиной 1927 года рождения, но уже на пробеге в 255 км машина перебралась к новому хозяину в Польшу. Дальше наступает самое интересное: "баварца" поместили в "капсулу с механической циркуляцией воздуха", в которой он хранится по сей день.

BMW 740i E38 ebay.de

Благодаря такой "консервации" седан пребывает, можно сказать,в новом состоянии – не исключено, что в его салоне даже остался запах нового автомобиля. Владелец отмечает, что "семерку" не подвергали каким-либо реставрационным или даже обычным ремонтным работам – она полностью в "оригинале".

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

Как и все 740i того периода, этот BMW оснащен 4,4-литровым V8 мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Работает двигатель в паре с 5-ступенчатым автоматом, вся тяга передается на заднюю ось.

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

Объявление о продаже необычной BMW 7 было размещено на немецкой версии eBay, опубликовали его 21 марта. Торги продлятся ровно до конца этого месяца, на момент написания новости максимальная ставка составила 50 650 евро. Интересно, за сколько "уйдет" в итоге?

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на складе нашли новые внедорожники Ford, которые простояли там как минимум 15 лет.

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