Попался средь бела дня: новейший Mercedes S-class 2020 поймали на дороге

Mercedes W223 в ходе дорожных испытаний попал на фото и видео. Премьера модели состоится в следующем году.
Как сообщает OBOZREVATEL, новый Mercedes S-class 2020 в очередной раз установит более высокие стандарты в сегменте роскошных авто. Дизайн модели еще не рассекречен — пока на дороги выпускают прототипы в камуфляже. Но кое-что уже видно.
Mercedes S-class W223 2020
скриншот из видео
В первую очередь стоит отметить, что новинка сохранит пропорции и силуэт предшественника с длинным капотом и элегантной формой бокового остекления.
Mercedes S-class W223 2020
скриншот из видео
Mercedes S-class актуальной генерации
mercedes-benz.com
Передняя решетка станет еще крупнее, а задние фонари получат горизонтальную ориентацию с дополнительными секциями на крышке багажника. Возможно, по последней моде их объединят светодиодной полосой, но под камуфляжем такую деталь рассмотреть невозможно.
Mercedes S-class W223 2020
скриншот из видео
Пожалуй, самый интересный элемент, который получит новый "Мерседес" — выдвижные ручки дверей наподобие тех, которые использует в своих электромобилях Tesla.
Как сообщал OBOZREVATEL, в скором времени Mercedes представит люксовую модификацию своего самого крупного кроссовера — уже известна его внешность!
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