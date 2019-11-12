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12 ноября • обновлено в 15:50
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Невероятный электромобиль оценили в 2,9 млн евро

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Японская компания Aspark презентовала на автосалоне в Дубае электрический гиперкар Owl.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Электрический гиперкар Aspark Owl в своей серийной версии претендует на звание самого быстрого автомобиля в мире – на разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется всего 1,69 секунды. Кроме того, это самый мощный электромобиль на планете – суммарная отдача четырех электромоторов достигает гигантской величины в 1480 кВт (2012 л.с.) (чтобы посмотреть все фото – доскролльте новость до конца).

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

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От процесса создания первых эскизов до серийного автомобиля прошло всего 2 года, но с момента презентации модели на автосалоне во Франкфурте в 2017 году его технические характеристики существенно улучшились.

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

Питание для 4-х электромоторов обеспечивает литий-ионная батарея на 1300 кВт. В результате автомобиль способен преодолевать без подзарядки 450 км, а максимальная скорость достигает 400 км/ч. Зарядка АКБ с помощью 44-киловаттного терминала займет 80 минут.

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

Шасси автомобиля представляет собой карбоновый монокок, а кузовные панели изготовлены из углепластика (CFRP). Масса полноприводного гиперкара достигает 1900 кг, из которых основной вес приходится на батарею.

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

Собирать Aspark Owl будут в Турине на заводе Manifattura Automobili Torino. Всего планируется изготовить 50 экземпляров электромобиля, стоимостью 2,9 миллиона евро каждый. Заказы уже принимаются, а первые покупатели смогут получить гиперкар во второй половине 2020 года.

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

Aspark Owl

Aspark Owl

asparkcompany.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Китае создали бюджетный электромобиль, способный преодолеть 560 км без подзарядки.

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Тема
Новости автомира
Место
ОАЭ Дубай
Теги
электромобили новости авто суперкар
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