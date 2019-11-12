Невероятный электромобиль оценили в 2,9 млн евро

Японская компания Aspark презентовала на автосалоне в Дубае электрический гиперкар Owl.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Электрический гиперкар Aspark Owl в своей серийной версии претендует на звание самого быстрого автомобиля в мире – на разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется всего 1,69 секунды. Кроме того, это самый мощный электромобиль на планете – суммарная отдача четырех электромоторов достигает гигантской величины в 1480 кВт (2012 л.с.) (чтобы посмотреть все фото – доскролльте новость до конца).
Aspark Owl
asparkcompany.com
От процесса создания первых эскизов до серийного автомобиля прошло всего 2 года, но с момента презентации модели на автосалоне во Франкфурте в 2017 году его технические характеристики существенно улучшились.
Aspark Owl
asparkcompany.com
Питание для 4-х электромоторов обеспечивает литий-ионная батарея на 1300 кВт. В результате автомобиль способен преодолевать без подзарядки 450 км, а максимальная скорость достигает 400 км/ч. Зарядка АКБ с помощью 44-киловаттного терминала займет 80 минут.
Aspark Owl
asparkcompany.com
Шасси автомобиля представляет собой карбоновый монокок, а кузовные панели изготовлены из углепластика (CFRP). Масса полноприводного гиперкара достигает 1900 кг, из которых основной вес приходится на батарею.
Aspark Owl
asparkcompany.com
Aspark Owl
asparkcompany.com
Собирать Aspark Owl будут в Турине на заводе Manifattura Automobili Torino. Всего планируется изготовить 50 экземпляров электромобиля, стоимостью 2,9 миллиона евро каждый. Заказы уже принимаются, а первые покупатели смогут получить гиперкар во второй половине 2020 года.
Aspark Owl
asparkcompany.com
Aspark Owl
asparkcompany.com
Aspark Owl
asparkcompany.com
Aspark Owl
asparkcompany.com
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Китае создали бюджетный электромобиль, способный преодолеть 560 км без подзарядки.
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