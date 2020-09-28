Названы автомобили, владельцев которых чаще других штрафуют за превышение скорости

Американская страховая компания Insurify провела большой опрос среди 2,5 млн держателей страховых полисов, который показал интересные результаты в отношении частоты нарушений в виде превышения скорости на дорогах.

А именно, во время договора о страховании американцы должны были предоставить данные о своих предыдущих нарушениях. И, как оказалось, больше всего скорость нарушают владельцы Subaru WRX. Сайт Autoblog отмечает, 20,49% водителей таких машин уже имели штрафы за превышение.

За "субаристами" идут владельцы VW Golf GTI с показателем с 17,38%. Третье место в рейтинге заняли владельцы "обычной" Subaru Impreza (15,9%), а четвертое место – владельцы Infiniti G37 (15,61%).

Также в список попали обладатели Dodge Dart, Hyundai Veloster и Dodge Challenger – они также любят "давить педаль в пол". Почти каждый 7 владелец одного из этих авто имеет хотя бы один штраф за превышение скорости.

Следует отметить, что в США средний показатель по стране составляет 10,54%, а это значит, что владельцы вышеупомянутых упомянутых моделей сильно отличаются от среднего знчения.

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