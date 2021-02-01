ЗАЗ будет собирать две новые модели Kia

Запорожский автомобильный завод будет собирать обновленные седан Kia Rio и хэтчбек повышенной проходимости Rio X. Их начнут выпускать уже в феврале.

Обе модели будут иметь бензиновые моторы объемом 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.). Об этом сообщили на странице Kia Ukraine в Facebook.

Также новинки будут оснащены 6-ступенчатой механической и автоматической КПП.

Онлайн-презентация автомобилей состоится 2 февраля на странице Kia.

Напомним, производство легковых автомобилей и коммерческого транспорта в Украине в прошлом году упало на 32%. Всего в 2020 году в стране изготовили 4952 единиц автотранспортных средств.

В частности, в декабре на украинских заводах было изготовлено 523 автомобиля, что на 6% меньше, чем годом ранее. Среди них больше всего было произведено легковых автомобилей – 446 машин, что на 3% больше, чем в прошлом году. В декабря 2020 года 290 авто было изготовлено на заводе "Еврокар" в Соломоново, где собирают модели марки Skoda, а еще 156 собрали в Запорожье на ЗАЗе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia рассказала о стратегии развития, новинки и электрическую платформу E-GMP. В рамках программы трансформации компания намерена представить к 2027 году 7 новых электромобилей. Все они будут использовать электрическую глобальную модульную платформу E-GMP, которая позволит создавать автомобили различных классов, включая минивэнами и кроссоверами.