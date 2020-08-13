На сколько украинские цены на б/у авто выше немецких: наглядное сравнение.

Не секрет, что цены на украинском рынке б/у авто откровенно завышены. Другое дело Германия – там подержанные машины можно купить намного дешевле.

Чтобы выяснить, на сколько именно велика разница, YouTube-блогер Yevgeny Rublev посетил один из авторынков в Украине, где изучил цены на машины (в бюджете до $5000) и сравнил их с ценами в объявлениях, указанных на немецких онлайн-площадках (например, на популярном сайте mobile.de).

В сравнении участвовали автомобили одинаковых марок и моделей в аналогичной комплектации, а также с примерно похожими пробегами и состоянием. И вот что из этого вышло.

Opel Astra 2008 года: Украина – $6200, Германия – $2514

Opel Vectra 2003 года: Украина – $5900, Германия – $1466

Opel Vectra 1997 года: Украина – $3900, Германия – $553

VW Golf 2003 года: Украина – $4999, Германия – $677

Audi A6 2000 года: Украина – $4500, Германия – $1257

Audi A4 2003 года: Украина – $5400, Германия – $1143

Peugeot 407 2005 года: Украина $5800, Германия – $1314.

Как видим, разница в стоимости довольно ощутимая: в среднем в Германии авто бюджетной категории стоят в 3-4 раза дешевле.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в каком состоянии продают автомобили в Германии по 200-700 евро.