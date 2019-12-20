На любителя: в Украине продают "Волгу" с дизайном Cadillac

На одной из торговых площадок в Сети появилось объявление о продаже оригинальной "Волги". Автомобиль представляет собой кабриолет, стилизованный под авто культовой американской марки.
Как выяснил OBOZREVATEL, эксклюзив продают в Одессе. Кабриолет построен на базе ГАЗ-3102 1987 года выпуска. То, что он сделан из "Волги", сразу и не разглядишь: у машины срезана крыша, другое лобовое стекло, измененные передние и задние части – их оформили в духе моделей Cadillac 1980-х годов. О ГАЗе здесь говорит разве что капот, крылья и двери.
"Волга", стилизованная под Cadillac
auto.ria.com
"Волга", стилизованная под Cadillac
auto.ria.com
В салоне же еще больше изменений. Интерьер обтянут светлой кожей и отделан деревом. На руле, равно как и на кузове, имеются логотипы Cadillac.
"Волга", стилизованная под Cadillac
auto.ria.com
"Волга", стилизованная под Cadillac
auto.ria.com
Под капотом машины находится двигатель объемом 2,8 литра.
Купить Волгу, переделанную в кабриолет, предлагается за 5000 долларов.
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:
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