На дне реки нашли несколько легендарных автомобилей

В США в городе Портленд (штат Орегон) блогеры нашли шесть автомобилей на дне реки! Все они являются прекрасными образцами автопрома прошлого столетия и классического дизайна.

Но началась история необычно. Исследователи отправились изучать реку после истории о девушке, которая около 20 лет назад сбросила на дно пикап своего парня. Детали той ссоры неизвестны (или все произошло случайно?). В любом случае, исследователи хотели найти на дне реки старый Chevrolet.

После нескольких десятилетий под водой состояние автомобиля несколько меняется... motor1.com

Однако к их удивлению, под водой скрывалось несколько интересных автомобилей, каждый из которых в свое время будоражил умы петролхедов. Место оказалось поистине уникальным, ведь в числе необычных находок оказался один из лучших японских автомобилей в истории.

Восхитительную Mazda RX-7 нашли перевернутой на дне реки. Мы все еще можем с уверенностью говорить, что раньше этот экземпляр был красным. Хотя сколько времени автомобиль провел под водой – неизвестно. Эту модель начали производить в 1978 году.

Несмотря на тотальное затопление, модель осталась узнаваемой motor1.com

Скорее всего, восстановить Mazda RX-7 невозможно motor1.com

Но под водой нашли рестайлиговый вариант, который появился в 1981 году. Поэтому на дне реки спорткар Мазда мог пролежать около 40 лет! Конечно, если под воду упал один из первых экземпляров обновленной модели. В свое время автомобиль разработали как соперника легендарного Porsche 911. По мнению многих энтузиастов, японская модель отлично справилась с этой задачей.

Так Mazda RX-7 выглядела в новом состоянии mazda.com

На видео показали именно эту находку. Однако удалось найти и другие автомобили. Например, Ford Mustang Mach 1 1973 года и сразу три пикапа. Один из них – Chevrolet Luv – возможно, как раз является тем самым автомобилем, с которого началась эта история необычных поисков.

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