Land Rover сломался на 270 км пробега: ему нужен новый двигатель

Новый Land Rover Defender, который вышел из строя всего через 270 км пробега, оказался сломанным основательно. Как установили эксперты спустя полмесяца, двигатель внедорожника не подлежит ремонту – таким образом, новый автомобиль нуждается в новом моторе.

Об этом "Дефе" OBOZREVATEL уже подробно рассказывал в конце октября. Тогда американские блогеры из YouTube-канала The Fast Line Truck приобрели на долгосрочный тест Land Rover Defender, однако спустя 48 часов машина сломалась. Уже сразу было ясно, что поломка непростая – диагностика показала, что в цилиндрах двигателя имеется несоответствие в подачи воздуха и топлива, и первые попытки ремонта не увенчались успехом – мотор по-прежнему показывал "чек". Однако ютуберы не ожидали, что проблема окажется настолько серьезной, что машине придется менять силовую установку, о чем они рассказали в своем последнем видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

По словам блогеров, в местном представительстве Land Rover им предложили три варианта –дождаться нового двигателя, который должен прибыть в США в конце месяца, полное возмещения стоимости автомобиля или замена сломанного авто на новый "Дефендер". Они выбрали последний вариант.

Стоить отметить, что Land Rover команды The Fast Line Truck – не единственный новый "Деф", у которого были обнаружены поломки или дефекты. По данным Autoevolution, на данный момент на сайт Национального агентства безопасности дорожного движения США поступило не менее семи жалоб от владельцев на новый внедорожник. Среди нареканий – вышедшие из строя тормоза, поломка крепления крыши в районе передней стойки, плохо работающие фары и дворники, а также "глючная" система удержания автомобиля в полосе движения.

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